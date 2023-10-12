سعر الدقيق صباح اليوم الخميس في الأسواق المصريةر.. وارتفاع الردة

أسعار الدقيق والردة.. شهد أسعار الدقيق خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، في الأسواق المصرية ولدى التاجر، استقرارًا، واستقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 13,450 جنيه للطن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق والردة خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى التاجر، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات والمستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية وذلك بشكل لحظي لاسيما أسعار الدقيق والردة، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ علية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدقيق والردة اليوم الخميس

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 13,450 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 13,250 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ارتفاعًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 9,000 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.