الفنان جحدور المطيري: الفن الكوميدي لها أنواع عديدة أغمضها الكوميديا السوداء والحلزونية

تحدث الفنان السعودي الكوميدي جحدور المطيري عن أنواع الفن الكوميدي مؤكدًا بان هناك أنواع كثيرة من الكوميديا تختلف باختلاف الأساليب المستخدمة والأهداف التي تسعى هذه الكوميديا لتحقيقها، أبرزها الكوميديا الفنية والكوميديا الرومانسية والكوميديا السوداء والكوميديا الحلزونية.

وأوضح جحدور المطيري بأن من أشهر أنواع الكوميديا هي الكوميديا الفنية والتي ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي وتتميز بارتجال فنانيها للكلام الساخر وارتداء الملابس والأقنعة المضحكة كما أنها تشبه كوميديا المسرح الشعبي، مشيرًا بان هناك نوع آخر وهو الكوميديا الرومانسية والتي تعمل على تجسيد قصص الحب والرومانيسة في شكل فكاهي ومضحك من خلال خلال نقاط ضعف الأشخاص في قصة الحب لاستغلالهم في الإثارة والضحك.

وأضاف المطيري بأن من أغرب الأنواع الكوميديا السوداء والتي تعتمد على الأشياء المضحكة بقتامة سلوك الإنسان، كما تتناول بعض المواقف المؤلمة والمؤثرة بطريقة كوميدية لتسليط الضوء عليها، ومن أنواع الكوميديا أيضًا الكوميديا الحلزونية حيث تعمل على السخرية من شخصيات ومواقف غريبة، وتتميز بعنصر المفاجأة الموجود فيها، ويتم الحصول على المرح والفكاهة بهذه الطريقة.

جدير بالذكر أن الفنان جحدور المطيري شارك في بعص الأعمال المسرحية والسينمائية السعودية الكوميدية بعدما استطاع أن يتميز في الفيديوهات القصيرة التي يقدمها على مواقع التواصل وقدرته على حصد الملايين من المتابعين بسبب شخصيته الكوميدية.