رزان الشمسان: السينما المصرية لها طابع خاص تجعلها تتصدر الدول العربية





قالت الفنانة رزان الشمسان بأن مصر تتصدر الدول العربية في وجهة الفن والثقافة خاصة السينما فمنذ أول عرض لفيلم متحرك في الإسكندرية عام 1896 وأصبحت مصر محط أنظار الفنانين العرب وازدهرت مصر في صناعة الأفلام خاصة الأفلام الغنائية التي ظهرت في الأربعينات من القرن الماضي إلى وقتنا الحالي ومصر تمتلك مكانة مميز بين الدول العربية.

وأضافت رزان الشمسان بأن السينما المصرية أنتجت كم هائل من الأفلام السينمائية فمنذ عشرينات القرن الماض إلى وقتنا الحالي ناتج مصر من الأفلام السينمائية تخطى الـ 4 آلاف فيلم معظمها محفورة في ذاكرة أجيال عربية كاملة فإلى الآن لا نشبع من مشاهدت أفلام الأبيض والأسود المصرية التي لها مكانتها الخاصة إلى يومنا هذا.

وأكدت الفنانة رزان الشمسان بأن مصر لم تقتصر على السينما فقط ولكنها فتحت أبوابها على مصرعيها أمام المطربين العرب ومن أبرزهم الفنان فريد الأطرش وصباح ووردة وأسمهان بالإضافة إلى نجومها في عالم الغناء من عبدالحليم وأم كلثوم وغيرهم حتى استطاعت مصر أن تجعل اللهجة المصرية أشهر اللهجات العربية في الغناء، جدير بالذكر أنا الفنان رزان الشمسان شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والأفلام القصيرة واستطاعت أن تلفت نظر متابعيها من خلال تميز في الأعمال التي تقوم بها.