أسعار كرتونة البيض صباح اليوم الخميس من أرض المزرعة.. الأبيض بكام

أسعار البيض.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعة للجملة والمستهلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، واستقرت جميع أنواع البيض للمستهلك، وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 124 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض للجملة والمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما أسعار البيض، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 122 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 129 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 122 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 124 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 129 جنيهًا.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.