إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" بطريق الجعفرية أبو حماد، بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق الجعفرية أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 32 سنة بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.