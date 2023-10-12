الأهلي يواجه الكويت في البطولة العربية للسلة اليوم لتحديد المركز الثالث

يختتم فريق الأهلي لكرة السلة اليوم مشواره في البطولة العربية لكرة السلة بنسختها الـ 35، وذلك بمواجهة نظيره فريق الكويت الكويتي، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة المقامة في الدوحة عاصمة قطر خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 12 من الشهر ذاته.

موعد مباراة سلة الأهلي والكويت

تنطلق مباراة فريق الأهلي مع الكويت الكويتي، في الثالثة والنصف من مساء اليوم الخميس، على صالة الغرافة لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة العربية لكرة السلة التي تحتضنها الدوحة.

وتذاع المباراة التي تجمع بين الأهلي والكويت الكويتي، على قناة كأس القطرية ودبي سبورت، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

الأهلي يودع دور نصف النهائي أمام سلا المغربي

تلقي فريق سلة الأهلي خسارة من نظيره فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة 85 - 78، فيما خسر فريق الكويت الكويتي أمام نظيره فريق بيروت اللبناني بنتيجة 97-101، في المباريات التي أقيمت ضمن منافسات الدور نصف نهائي من البطولة.

قائمة الأهلي في كرة السلة

سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، يوسف المعداوي.