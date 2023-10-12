رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. يكثف الكثير من المواطنين وأصحاب الهمم، البحث بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستعلام عنها بغية معرفة الحصول على البطاقة، والتي تمكنهم من الحصول على حقوقهم والخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الدخلة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا

الضغط على أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والنقر على بحث

أخيرًا يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الجمع بين معاشين.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات

الكشف المجاني في المستشفيات

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين

خصومات على الأندية الرياضية

الإعفاء من الضرائب

الحصول على سكن حكومي

الدمج في المدارس

خصومات على وسائل النقل والمواصلات

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا