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السيسي يؤكد ضرورة ضمان انتظام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. يكثف الكثير من المواطنين وأصحاب الهمم، البحث بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستعلام عنها بغية معرفة الحصول على البطاقة، والتي تمكنهم من الحصول على حقوقهم والخدمات المتكاملة.

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عام في انتظار بطاقة الخدمات المتكاملة

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متى أستلم كارت الخدمات المتكاملة؟

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الدخلة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا 

الضغط على أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة
إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والنقر على بحث

أخيرًا يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 

الجمع بين معاشين.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات

الكشف المجاني في المستشفيات

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين

خصومات على الأندية الرياضية

الإعفاء من الضرائب

الحصول على سكن حكومي

الدمج في المدارس

خصومات على وسائل النقل والمواصلات

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا

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