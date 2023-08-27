الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

عام في انتظار بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تقدمت الى وحدة الخدمات الطبية بالمركز القومى للبحوث تمهيداً  للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة حيث انني اعاني من اكثر من إعاقة ، الا انهم حصروا الاعاقات على انها حركيه وسمعيه وبصريه حيث ان  الكشف الطبي تم  بتاريخ /٢٠٢٢/٩/٧   

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شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

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شروط وخطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكد التقرير المرفق باوراقى الثبوتيه انني اعاني من تشوهات بسبب حروق في يدي وبطني ورجلي ، اثرت علي مفاصل اصابع اليد وادت لتيبسها وقمت بالسؤال اكثر من مره غلي حاله الطلب التي توقفت عند الكشف الطبي ، ولم يتم الاتصال بى رغم ان الكشف الطبي  مر عليه اكثر من عام ولم يتم تحويل التقرير الخاص بي لوزاره التضامن لاحصل علي كارت الخدمات ، لذلك اناشد د خالد عبدالغفار وزير الصحه ،ونيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعجال الامر واستخراج بطاقة الخدمات المتكامله وانا في امس الحاجه
حاتم ابراهيم نور الدين
٢٧٦٠٢١٠٠١٠٥٣٥٩

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