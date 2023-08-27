عام في انتظار بطاقة الخدمات المتكاملة

تقدمت الى وحدة الخدمات الطبية بالمركز القومى للبحوث تمهيداً للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة حيث انني اعاني من اكثر من إعاقة ، الا انهم حصروا الاعاقات على انها حركيه وسمعيه وبصريه حيث ان الكشف الطبي تم بتاريخ /٢٠٢٢/٩/٧

وأكد التقرير المرفق باوراقى الثبوتيه انني اعاني من تشوهات بسبب حروق في يدي وبطني ورجلي ، اثرت علي مفاصل اصابع اليد وادت لتيبسها وقمت بالسؤال اكثر من مره غلي حاله الطلب التي توقفت عند الكشف الطبي ، ولم يتم الاتصال بى رغم ان الكشف الطبي مر عليه اكثر من عام ولم يتم تحويل التقرير الخاص بي لوزاره التضامن لاحصل علي كارت الخدمات ، لذلك اناشد د خالد عبدالغفار وزير الصحه ،ونيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعجال الامر واستخراج بطاقة الخدمات المتكامله وانا في امس الحاجه

حاتم ابراهيم نور الدين

٢٧٦٠٢١٠٠١٠٥٣٥٩