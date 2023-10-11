الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دي خيا داخل مانشستر يونايتد من جديد لهذا السبب

دي خيا
دي خيا

ظهر الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق عودته داخل الشياطين الحُمر رغم رحيله عنهم في الصيف الماضي عقب نهاية عقده معهم.

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لم ينتقل دي خيا لأي نادي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد رغم التقارير التي ربطت أسمه مع الأندية السعودية والإسبانية، بعد نهاية عقده مع الأولد ترافورد في نهاية الموسم.

لكن عاد دي خيا إلى بريطانيا يوم الإثنين الماضي، من أجل العودة لمنزله الذي كان يعيش فيه على مدار الـ12 عاما مع مانشستر يونايتد قبل رحيله في الصيف الماضي.

تواجد دي خيا داخل مانشستر يونايتد، وهو يدعم الفريق النسائي لكرة القدم بالنادي في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وكانت المباراة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعادل مانشستر يونايتد مع باريس بهدف لكلاهما في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا للسيدات، ويهدف للوصول إلى دور المجموعات في أول ظهور له في المسابقة الأوروبية.

وكانت المباراة هي الأولى لمانشستر يونايتد في البطولة الأوروبية بعد تواجده في المركز الثاني في دوري السوبر للسيدات الموسم الماضي.

دي خيا يدعم فريق مانشستر يونايتد النسائي

ونشر دي خيا فيديو من المدرجات دعما لفريق الكرة النسائية عبر انستجرام وكتب عليها "دعونا نذهب" في مقطع فيديو لإحماءات الفريق للمباراة.
 

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