دي خيا يُضحي بـ “البريميرليج” للانتقال إلى الدوري السعودي

ينوي الإسباني، دافيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، تفجير مفاجأة كبيرة بقبوله عرض أحد أندية الدوري السعودي التى ترغب فى ضم اللاعب خلال موسم الانتقالات الحالي.

أندية الدوري السعودي تتصارع لضم دي خيا

ووفقًا لما تم تداوله فى الفترة الأخيرة، أن الدوري السعودي، وجهة دي خيا، المقبلة، بعد سلسلة عروض مغرية من أندية بالمملكة عدة، للتعاقد مع الحارس الإسباني، بعد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد خلال الأسابيع الماضية بعد مشوار طويل مع الشياطين الحمر.

ويرغب فريقا الهلال والنصر السعوديين، ضم الحارس دافيد دي خيا، وقدما الثنائي عروضا مغرية من أجل اختيار الإسباني القميص والتوقيع على عقود للدخول ضمن الصفقات العالمية التى أبرمتها أندية الدوري السعودي بداية من البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى افتتح الميركاتو السعودي حتى الآن.

ويريد فريق النصر السعودي التعاقد مع حارس مرمى لذا يدخل فى مفاوضات قوية ومغرية للغاية للحصول على دي خايا نظرا لتعويض رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا حارس العالمي عن الفريق.

بايرن ميونخ

وعلى الجانب الآخر، رفض توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني فكرة التعاقد مع ديفيد دي خيا، وفقًا لما نشره الصحفي الألماني الموثوق، فلوريان بليتنبيرج، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.