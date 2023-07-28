دي خيا يدخل دائرة اهتمامات بايرن ميونخ

وضع نادي بايرن ميونيخ، الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، ضمن قائمة اهتماماته، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت تقارير ألمانية، أن أحد الوكلاء عرض اللاعب الإسباني على بايرن ميونيخ، كما أن النادي البافاري يفكر بالفعل في تعاقد معه، لتعويض رحيل يان سومير، بعد ارتبط اسمه بنادي إنتر ميلان.

دي خيا

ويستمر البحث في النادي الألماني، عن بعض الخيارات لتدعيم مركز حراسة المرمى، ولكن الصفقة التي تعتبر أولوية للإدارة في الوقت الحالي، هي التعاقد مع المهاجم الإنجليزي الدولي، هاري كين من توتنهام.

لكن هناك بعض الشكوك حول إتمام هذه الصفقة، بسبب راتب دي خيا المرتفع للغاية، وخاصة وأنه لن يقبل بالجلوس على مقاعد البدلاء، في حضور الألماني مانويل نوير، الحارس الأول للنادي البافاري.

بطولات دي خيا مع مانشستر يونايتد

فاز دي خيا بـ 8 ألقاب جماعية مع الشياطين الحمر، ولقب واحد في الدوري الإنجليزي، ومثله في الدوري الأوروبي، ولقب آخر في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس الرابطة، و3 ألقاب في درع الاتحاد الإنجليزي.

شارك الحارس الإسباني في 545 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه في 2011، واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 190 مرة.