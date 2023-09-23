دي خيا يفكر في اعتزال كرة القدم

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، يفكر في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

لا يزال الحارس الإسباني بدون نادٍ، منذ أن أعلن رحيله عن مانشستر يونايتد، في شهر يوليو الماضي.

وبحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، فإن دي خيا سيعتزل كرة القدم، في حال عدم حصوله على عرض من أحد الأندية الأوروبية الكبرى ليكون الحارس الأساسي.

دي خيا

وأوضحت الصحيفة أن الحارس الإسباني، يريد الحصول على عرض من أحد الأندية الأوروبية متصدرة ترتيب الدوري، ويستبعد المشاركة في مستوى أقل.

وتلقى صاحب الـ 32 عاما، العديد من العروض قبل غلق الميركاتو الصيفي، من أندية أوروبية، بالإضافة إلى أندية الدوري السعودي، ولكنه رفضها جميعًا.

ويواصل دي خيا، ممارسة التمارين الرياضية بمفرده، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، والاستعداد لأي عرض محتمل.

وأضافت الصحيفة بإن دي خيا يشعر بخيبة أمل، بسبب الطريقة التي رحل بها عن مانشستر يونايتد إثر خلاف حول تجديد العقد، بعد 12 موسما دافع فيها عن عرين الشياطين الحمر.

وشارك مع مانشستر يونايتد في 545 مباراة، بجميع البطولات منذ انضمامه، قادما من صفوف أتلتيكو مدريد في عام 2011.