دي خيا يقترب من الدوري السعودي

اقترب الحارس الاسباني دافيد دي خيا لاعب مانشستر يونايتد السابق، من الانتقال إلى أحد فرق الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل دي خيا صاحب 32 عاما عن صفوف مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الماضي بعد رحلة عطاء مع الشياطين الحمر لمدة 12 عاما، ولم يحدد وجهته حتى الأن على الرغم من اقتراب إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وقال فابريزو رومانو الصحفي الموثوق فيه بسوق الانتقالات الصيفية عبر قناة ssc أن الاسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الانجليزي السابق سيكون ضمن نجوم دوري روشن السعودي.

وأضاف الصحفي الايطالي" سأخبركم بالمزيد من المستجدات ولكن في الوقت الحالي أؤكد أن دي خيا سينضم إلى الدوري السعودي، بدون الكشف عن النادي الآن".

ويضم الدوري السعودي في الموسم الحالي كوكبة من أبرز نجوم الكرة على مستوى العالم في مختلف الأندية السعودية ولكن النصيب الأكبر من الصفقات تنحصر بين الأربعة الكبار، الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

وانطلق الدوري السعودي منذ نحو ثلاثة أسابيع ويعتلي صدارة جدول الترتيب فريقي الأهلي والاتحاد بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات.