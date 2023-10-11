كالفين فيليبس يقترب من الرحيل عن السيتي لأحد أندية البريميرليج

بات اللاعب الإنجليزي كالفين فيليبس لاعب وسط فريق مانشستر سيتي قريبا من الرحيل عن صفوف النادي السماوي في الميركاتو الشتوي المقبل.





ويملك كالفين فيليبس أكثر من عرض من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على رأسها إيفرتون، ونيوكاسل يونايتد.



يعاني فيليبس لاعب مانشستر سيتي من قلة المشاركة مع الفريق السماوي، حيث لا يعول عليه المدرب بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.



وكان اللاعب الإنجليزي أنضم إلى مانشستر سيتي ف صيف 2022 قادما صفوف ليدز يونايتد مقابل مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.



لعب كالفين فيليبس مع مانشستر سيتي في خمس مباريات خلال الموسم الجاري، بواقع 3 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، ومباراة وحيدة في دوري أبطال أوروبا، وآخرى في كأس الرابطة الإنجليزية.



سبب طلب كالفين فيليبس الرحيل



أصبح كالفين فيليبس هدف هو الرحيل عن مانشستر سيتي بعد قلة مشاركته، خاصة أن جوارديولا لم يعتمد عليه بعد رحيل أحد نجوم خط الوسط، إلكاي جوندوجان إلى صفوف برشلونة، وإصابة البلجيكي كيفين دي بروين الذي ستجعله يغيب لمدة طويلة عن المباريات، بالإضافة لغياب رودري لثلاث مباريات بعد طرده في مباراة ولفرهامبتون.



أصبحت الوجهة الأقرب للدولي الإنجليزي هي نيوكاسل يونايتد وإيفرتون من أجل التعاقد معه، ويملك اللاعب كالفين فيليبس عقدا مع السيتي يمتد حتى صيف عام 2028، وتصل قيمته التسويقية إلى 28 مليون جنيه إسترليني.

