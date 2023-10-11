أسطورة أنجلترا مديرا فنيا لنادي بيرمنجهام سيتي الأنجليزي

أعلن نادي بيرمنجهام سيتي الانجليزي الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى الأنجليزي عن تعيين أسطورة كرة القدم الأنجليزية السابق واين روني مديرا فنيا للفريق خلفا لمديره الفني الحالي جون اوستاس .

وكان واين روني قد فك ارتباطه قبل يوم الاحد الماضي كمدير فني لنادي دي سي يونايتد الأمريكي في الوقت الذي كانت إدارة بيرمنجهام سيتي تفكر في إنهاء التعاقد مع المدير الفني الخالي حيث يحتل الفريق المركز السادس في دوري الدرجة الأولى( الشامبيونشيب ) وخاصة بعد ستة مباريات متتالية الاخيرة والتي لم ينجح الفريق في تحقيق اي انتصار فيها .

بيرمنجهام سيتي : نريد مدرب يعيد هوية الفريق

وكانت إدارة بيرمنجهام سيتي قد اصدرت بيانا عقب اقالة المدير الفني جون اوستاس انها ترغب في التعاقد مع مدير فني يجعل للفريق هوية ويعيد له روحه القتالية وقدرته على الهجوم واللعب بشراسة اللتين اعتاد عليهما الفريق .

في المقابل فأن واين روني استقال من تدريب فريق دي سي سوناتا في أعقاب فشله في قيادة الفريق للمشاركة في مرحلة التتويج بالدوري الأمريكي( بلاي اوف ) وحصوله على المركز التاسع في المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم .

روني : سعيد بالعمل في بيرمنجهام سيتي

وعقب تعيينه مديرا فنيا لبيرمنجهام سيتي أصدر واين روني بيانا أعرب فيه عن سعادته بقيادة البلوز وانه قادر على تحقيق طموحات النادي وقال : النادي له طموحات كبيرة و لدى الإدارة التزام كبير ولقد قمت ببناء قدراتي كمدير فني وقادر على تحقيق ما يطمح له الجميع داخل بيرمنجهام سيتي .

وأضاف: اتطلع لبدء العمل فورا مع الفريق الذي يملك قاعدة جيدة من الاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى خبرات إلى جانب مجموعة من الاعبين اصحاب الخبرة وأعتقد اننا سنقوم بعمل جيد في بيرمنجهام سيتي .