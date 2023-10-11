بوين يستعيد ثقته بالعودة لتشكيلة منتخب إنجلترا

استفاد جارود بوين مهاجم وست هام يونايتد من خيبة أمل سابقة بعد استبعاده من تشكيلة المدرب غاريث ساوثجيت لكأس العالم لكرة القدم 2022 ، واعتبرها حافز له ونجح في إثبات الذات واستعادة الثقة، كحافز رئيسي لتقديم أفضل أداء خلال مسيرته ليعود لمنتخب إنجلترا.

وسيكون اللاعب البالغ عمره 26 عاما ضمن تشكيلة إنجلترا لمواجهة أستراليا وديا يوم الجمعة وأمام إيطاليا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء.

وخاض بوين جميع مبارياته الأربع مع إنجلترا في الفترة السابقة لكأس العالم في قطر ما أدى لحزنه بشدة بعد استبعاده من التشكيلة النهائية.

وقال بوين: شعرت بخيبة أمل لتفويت الفرصة لكن هذا ما حدث، كان علي التعامل مع الأمر وكل ما يمكنني فعله هو الاستمرار في لعب كرة القدم والوصول للمستوى الذي أستطيع اللعب به وكل الأمور ستعود لطبيعتها.

وأضاف: لقد خضت فترة إعداد جيدة للموسم الجديد وخضت بعض المباريات الجيدة وسجلت أهدافا ويمكنك اكتساب الثقة والزخم من كل مباراة تلعبها.

وأكمل :بالنسبة لي هذا كل ما حاولت القيام به، أن أواصل لعب كرة القدم مع فريق قوي بابتسامة على وجهي لأنك تعلم أن هذا ما يجعلني لاعبا جيدا حين ألعب والابتسامة على وجهي.

وشعر بوين بالسعادة في الأيام القليلة الماضية عقب حصوله على الاستدعاء من ساوثجيت ثم التوقيع على عقد جديد مع وست هام لمدة 7 سنوات يوم الأحد.

وسجل بوين 45 هدفا في 167 مباراة مع وست هام من بينهم هدف الفوز على فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في يونيو الماضي وهو هداف الفريق بخمسة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.