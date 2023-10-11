خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

مع اقتراب يوم 15 من كل شهر، ترتفع عمليات البحث عبر مؤشر "جوجل" عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من أجل المبادرة بدفع المبالغ المستحقة تجنبًا لانقطاع خدمة الانترنت وتحويل التليفون إلى الاستقبال.

فيما تصدرت فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع اقتراب إصدارها من قبل الشركة المصرية للإتصالات، وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم كل ما يبحث عنه القارئ، نستعرض لكم في سياق السطور التالية كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الانترنت عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات دون الحاجة للذهاب إلى السنترال التابع له الخط الأرضي وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي https://billing.te.eg/ar-EG

ادخال كود المنطقة.

ادخال رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته.

النقر على “أظهر الفواتير”

تظهر أمامك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع المصرية للإتصالات

الدخول على الموقع لشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط المذكور أعلاه.

بعد الاستعلام عن الفاتورة، تظهر أمامك أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

يتم إدخال كود المحافظة متبوعًا برقم الهاتف الأرضي المراد سداد فاتورته.

يتم النقر على أيقونة “السداد الإلكتروني”.

ثم النقر على “ادفع”.

يتطلب إدخال مجموعة من البيانات واختيار طريقة الدفع المناسبة “فيزا / ماستر كارد”.

أخر خطوة الضغط على أيقونة “سدد”.