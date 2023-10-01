خطوات الاستعلام عن حسابك البنكي من خلال التليفون الأرضي

معرفة رصيدك البنكي من خلال التليفون الأرضي.. يلجأ الكثير من المواطنين من أصحاب الحسابات البنكية إلى البحث عن كيفية معرفة رصيد الحساب الخاص بهم، وبالرغم من أن البنوك توفر العديد من الطريق التي تمكنهم من معرفة رصيد الحساب، إلا أنهم قد يجدون صعوبة في معرفة الرصيد من المنزل دون أن يذهب إلى البنك أو ماكينات الصراف الآلي أو الوسائل المختلفة التي يصعب استعمالها على بعض العملاء.

وفي ظل حرص البنوك على توفير الكثير من الطرق المختلفة لإتاحة الفرصة لأصحاب الحسابات لمعرفة رصيد الحساب الخاص بهم من المنزل بعدة طرق وأبرز تلك الطرق التليفون الأرضي، وتوضح " بوابة الوفد "من خلال التقرير التالي خطوات معرفة رصيد الحساب من خلال التليفون الأرضي بخطوات بسيطة وفق خدمة عملاء عدد من البنوك، والتي جاءت كالتالي:

خطوات معرفة رصيد الحساب من خلال التليفون الأرضي

اتصال العميل بخدمة عملاء البنك التابع له، ثم يختار اللغة التي يرغب في إجراء العملية بها.

اختيار العميل الخدمات الخاصة بالحسابات من خلال الضغط على الرقم الخاص بتلك الخدمة.

قيام العميل بإدخال رقم الكارت الخاص بالفيزا الخاصة بالعميل.

قيام العميل بإدخال الرقم السري الخاص بخدمات الهاتف الأرضي الخاص بالعميل.

اختيار الخدمة الخاصة بمعرفة رصيد الحساب الخاص به، ليتم إخبار العميل بقيمة الأموال والرصيد الموجود في حسابه عن طريق خدمة صوتية ورسالة مسجلة.

بعد الانتهاء من معرفة الرصيد الموجود في الحساب يقوم العميل باختيار إذا كان يرغب في إجراء عملية أخرى، أم أنه يرغب في إنهاء المكالمة.