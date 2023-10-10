موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد سداد الفاتورة، حيث تتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق متنوعة لسداد فاتورة الخط الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو شركات الدفع الإلكتروني.

فاتورة التليفون المنزلي

وتفصلنا أيام قليلة عن إصدارة فاتورة التليفون المنزلي بنظام الـ 3 أشهر عن شهر يوليو وأغسطس، سبتمبر، والتي من المنتظر أن تصدر يوم الأحد من الأسبوع المقبل 15 أكتوبر، ويمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فور صدورها من رقم التليفون الأرضي 19777 .

سداد فاتورة التليفون الارضي

يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر نقديًا من خلال أقرب فرع لشركة we، أو السداد النقدي عبر خدمات فوري المتاحة بجميع أنحاء الجمهورية، أو السداد إلكترونيًا بالفيزا كارد عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى، من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، بالدخول على الموقع واتباع الخطوات المطلوبة.