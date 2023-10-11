ميسي ما بين العودة إلى برشلونة والانتقال للدوري السعودي.. الحقيقة كاملة

ترددت أنباء صحفية، عن وجود مفاوضات بين إدارة برشلونة وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالى، لبحث امكانية عودة البرغوث إلى الفريق الكاتالوني خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الأخر، تسعى كبرى الأندية السعودية فى اتمام الاتفاق للتعاقد مع ميسي للانتقال للدوري السعودي، وتقديم عروض مغرية للموافقة استكمالا لسلسلة التعاقدات التى أبرمها دوري روشن مع نجوم الدوريات المختلفة وأبرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

الحقيقة كاملة..

ووصف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص فى الانتقالات الأوروبية، موقف ميسي من العودة لبرشلونة بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة مشيرا الى انها اجتهادات".

وأكد:" أنه من المستحيل عودة ميسي مرة أخرى للنادي الكتالوني حتى بالرغم من الظروف التي يمر بها النجم الأرجنتيني".

وأشار:" أن ميسي عندما يرحل من صفوف إنتر ميامي الأمريكي ستكون وجهته الأقرب هي الدوري السعودي".

وأوضحت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الأرجنتيني لا يزال مستقبله غير معلوم مع فريقه الحالي إنتر ميامي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت:" أن اللاعب قد يتخذ قرارًا بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، حيث سينتظر 5 أشهر من أجل انطلاق الموسم الجديد".

وشددت:" على أن عدد من الأندية السعودية بدأت في التواصل مع وكيل أعمال ميسي من أجل معرفة مصيره مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة".

كما نوهت أن ميسي يعد هدفًا رئيسيًا لصندوق الاستثمار السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن لم يتقدم أي فريق سعودي بعرض لضم اللاعب.

وكان الهلال السعودي قد تقدم بعرض لضم ميسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث قام الزعيم بتقديم مليار و200 ألف يورو للاعب بعقد لمدة 3 سنوات.