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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميسي في اهتمامات أندية السعودية مجددًا

ميسي
ميسي

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى الظهور مجددًا في  اهتمامات أندية السعودية مجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

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ميسي يطرق أبواب العودة إلى برشلونة


وأكدت صحيفة أس الإسبانية إلى أن ميسي يعاني من حالة إحباط كبيرة بعد عدم تأهل فريقه الأمريكي إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي ، وهو ما سيقلص عدد مباريات اللاعب الأرجنتيني خلال الموسم الواحد.
وواصلت ، ميسي سيظهر بقوة مجددًا في السعودية خلال يناير المقبل ، بعد استقطاب كبار نجوم العالم ، أندية المملكة من الآن تحاول تكثيف مفاوضاتها مع ممثلي ميسي لضمه الشتاء المقبل.

العدد الأكبر من التتويجات ..

 كان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، قد أصبح خلال شهر أغسطس الماضي اللاعب صاحب العدد الأكبر في التتويجات بتاريخ كرة القدم، عقب نجاحه في تحقيق إنجاز قياسي جديد وحصد لقب كأس الدوريات الأمريكي مع فريقه الجديد.

وبعد هذا اللقب أصبح ميسي يمتلك 44 لقب في تاريخ مشاركاته التي امتدت قرابة 19 عامًا، ليتخطى رفيقه السابق في الفريق الكتالوني داني ألفيس صاحب الـ 43 لقب.

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