بعد فشل تأهل إنتر ميامي| السعودية تعيد فتح ملف ميسي.. برشلونة يتمسك بالأمل الأخير

فشل إنتر ميامي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة الدوري الأمريكي بمشاركة النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليتلقى الفريق ضربة قوية في ظل الصفقات القوية التي قام بعقدها خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

أعلن نادي إنتر ميامي حسم صفقات مميزة عدة في الميركاتو الصيفي من أجل المنافسة على لقب الدوري الأمريكي أبرزها ليونيل ميسي "بطل العالم" وسيرجيو بوسكيتس، إلا أن الفريق لم يحقق المطلوب.

جاءت إصابة ميسي التي أبعدته عن الفريق في 4 مباريات لتشكل ضربة موجعة للفريق الأمريكي في ظل اعتماد المدير الفني عليه بصفة أساسية في تشكيلة الفريق.

برشلونة ينتظر عودة الأسطورة:

كشفت التقارير عن وجود بند في عقد ميسي مع إنتر ميامي يمنحه الحق في الانتقال إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي يناير المقبل، حال فشل إنتر مياني في التأهل للأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي.

ذكرت بعض التقارير أن عدم تأهل إنتر ميامي فتح الباب مجددًا أمام عودة ميسي إلى بيته القديم واللعب لصالح برشلونة في ختام مسيرته الكروية، وأن النادي الكتالوني يتمسك بالأمل الأخير لاستعادة خدمات أسطورته.

السعودية تعيد فتح ملف ميسي:

كما أكدت الكثير من التقارير الصحفية على فتح السعودية ملف التعاقد مع ميسي من جديد، إذْ بدأت إدارة النصر التفكير في استغلال خروج إنتر ميامي من الأدوار الإقصائية وطلب استعارة النجم الأرجنتيني لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

ذكرت المصادر أن الصراع سيكون مشتعلًا بين الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي (النصر - الهلال – الاتحاد – الأهلي)، من أجل الحصول على خدمات الأسطورة ميسي لدعم الفريق في الشتاء.

يذكر أن ميسي انتقل إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال السعودي استمرت حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو.