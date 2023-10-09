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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي يفتح أبوابه لـ ميسي مرة أخرى

ميسي
ميسي

 يواصل عدد من الأندية السعودية البحث عن التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، بعد فشل الفريق الأمريكي في الصعود للتصفيات النهائية في المسابقة المحلية.

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 وأوضحت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الأرجنتيني لا يزال مستقبله غير معلوم مع فريقه الحالي إنتر ميامي خلال الفترة الحالية.

 وأشارت أن اللاعب قد يتخذ قرارًا بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، حيث سينتظر 5 أشهر من أجل انطلاق الموسم الجديد.

 وشددت التقارير على أن عدد من الأندية السعودية بدأت في التواصل مع وكيل أعمال ميسي من أجل معرفة مصيره مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.

 كما أكدت أن ميسي يعد هدفًا رئيسيًا لصندوق الاستثمار السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن لم يتقدم أي فريق سعودي بعرض لضم اللاعب.

 وكان الهلال السعودي قد تقدم بعرض لضم ميسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث قام الزعيم بتقديم مليار و200 ألف يورو للاعب بعقد لمدة 3 سنوات.

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