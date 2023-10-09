الدوري السعودي يفتح أبوابه لـ ميسي مرة أخرى

يواصل عدد من الأندية السعودية البحث عن التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، بعد فشل الفريق الأمريكي في الصعود للتصفيات النهائية في المسابقة المحلية.

وأوضحت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الأرجنتيني لا يزال مستقبله غير معلوم مع فريقه الحالي إنتر ميامي خلال الفترة الحالية.

وأشارت أن اللاعب قد يتخذ قرارًا بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، حيث سينتظر 5 أشهر من أجل انطلاق الموسم الجديد.

وشددت التقارير على أن عدد من الأندية السعودية بدأت في التواصل مع وكيل أعمال ميسي من أجل معرفة مصيره مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت أن ميسي يعد هدفًا رئيسيًا لصندوق الاستثمار السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن لم يتقدم أي فريق سعودي بعرض لضم اللاعب.

وكان الهلال السعودي قد تقدم بعرض لضم ميسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث قام الزعيم بتقديم مليار و200 ألف يورو للاعب بعقد لمدة 3 سنوات.