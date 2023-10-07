السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميسي يطرق أبواب العودة إلى برشلونة

ميسي
ميسي

فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، لصفوف ناديه السابق برشلونة، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

إقرأ أيضًا..

txt

غياب ميسي يسبب أزمة لـ" فاير" الأمريكي

txt

ميسي يُزين قائمة منتخب الأرجنتين بتصفيات أمريكا الجنوبية


وكان ميسي قد رفض فكرة العودة لبرشلونة في الصيف، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب أزمات النادي المالية، واختار الانتقال لإنتر ميامي.
وغاب ميسي عن المشاركة مع إنتر ميامي مؤخرًا بداعي الإصابة، مما أدى لتدهور نتائج الفريق، وأصبحت مشاركته في مرحلة "البلاي أوف" محل شك.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه إذا فشل إنتر ميامي في التأهل، قد يتم السماح لميسي بالانضمام إلى برشلونة على سبيل الإعارة في يناير.
وأضافت الصحيفة: "هناك أمثلة سابقة على أندية الدوري الأمريكي قامت بهذا الأمر في الماضي، مثل انتقال ديفيد بيكهام إلى نادي إيه سي ميلان وعودة تييري هنري إلى آرسنال".
وكان مالك إنتر ميامي، خورخي ماس قد صرح في الأيام الأخيرة بأنه سيسمح لميسي بأن يودع جماهير برشلونة، على الرغم من أن ذلك يبدو أنه قد يحدث في وقت أقرب مما كان متوقعًا

مواد متعلقة

ميسي يُزين قائمة منتخب الأرجنتين بتصفيات أمريكا الجنوبية

غياب ميسي يسبب أزمة لـ" فاير" الأمريكي

ميسي في معسكر الأرجنتين استعدادًا لاستئناف تصفيات المونديال

إنتر ميامي الأمريكي يكشف عن مفاجأة لـ "ميسي"

غاب ميسي .. فخسر إنتر ميامي كأس أمريكا

رونالدو VS ميسي .. مباراة ودية محتلمة بين النصر وإنتر ميامي

غموض حول مشاركة ميسي في نهائي كأس أمريكا

إنتر ميامي يفقد ميسي في نهائي كأس الولايات المفتوحة
الجريدة الورقية