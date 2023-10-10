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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فعاليات وأنشطة روحية بكنيسة الشهداء في أسيوط

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تستضيف كنيسة الشهداء التابعة لمطرانية الأقباط أسيوط، غدًا الأربعاء، الفعاليات الروحية والأنشطة الرعوية بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

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الكنيسة تحتفل بذكرى "صنائع القديس أثناسيوس".. تفاصيل

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الأنبا رافائيل يفتتح العام الجديد بمعهد البابا ديسقورس لدراسات اللاهوتية

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف الإيبارشية  الفعاليات التي تتخلل اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، يليها كلمة لأسقف الأقباط حول مبادئ مسيحية متعددة .    

شهدت الكنائس القبطية في مختلف الإيبارشيات بربوع مصر الفترة الماضية، عدة فعاليات  روحية متنوعة وكان في ختامها الاحتفاب بمناسبة "عيد الصليب المجيد" استغرق 3 أيام  متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك. 

 وتفيض الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير  من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في  صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.  

الجريدة الورقية