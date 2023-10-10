فعاليات وأنشطة روحية بكنيسة الشهداء في أسيوط

تستضيف كنيسة الشهداء التابعة لمطرانية الأقباط أسيوط، غدًا الأربعاء، الفعاليات الروحية والأنشطة الرعوية بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف الإيبارشية الفعاليات التي تتخلل اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، يليها كلمة لأسقف الأقباط حول مبادئ مسيحية متعددة .

شهدت الكنائس القبطية في مختلف الإيبارشيات بربوع مصر الفترة الماضية، عدة فعاليات روحية متنوعة وكان في ختامها الاحتفاب بمناسبة "عيد الصليب المجيد" استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

وتفيض الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.