الأنبا رافائيل يفتتح العام الجديد بمعهد البابا ديسقورس لدراسات اللاهوتية

يفتتح نيافة الانبا رافائيل، اسقف كنائس وسط القاهرة، اليوم الثلاثاء، العام الأكاديمي الجديد للدراسات اللاهوتية بمعهد البابا ديسقورس التابع للقطاع، ذلك بدءًا من الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يأتي اللقاء برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي استهل منذ ساعات جولته الرعوية بإيطاليا من أجل المشاركة في فعاليات وتدشين كنائس جديدة تتبع الكنيسة القبطية بالمهجر.

كانت الكنائس القبطية في مختلف الإيبارشيات المصرية، قد شهدت منذ أيام عدة مراسم وفعاليات روحية جاء في ختامها الاحتفال بعيد الصليب المجيد والذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

وأفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

كما حفظت المراجع عن هذه الذكرى موقف الملكة هيلانة التي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.