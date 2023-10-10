الكنيسة تحتفل بذكرى "صنائع القديس أثناسيوس".. تفاصيل

تحتفل كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي، التابعة للأقباط الأرثوذكس بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تذكار "معجزة وصنائع القديس أثناسيوس" بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يشهد اللقاء "ذكصولوية القديس أثناسيوس الرسولي" ويترأس خورس الشمامسة ولفيف من أحبار وكهنة الكنيسة القبطية على مذبح القديس أنطونيوس، ويتخلل اللقاء احياء سيرته كأحد رموز التراث القبطي.

يعد القديس أثناسيوس صاحب البصمة الواضحة في كثير من التعاليم والمبادئ المسيحية المرسخة لدى الأقباط، وهو أحد أبرز الأسماء التي وردت بكتب حفظ التراث الأرثوذكسي والمراج التاريخية كحامل ورموز وعظة روحية عريقة ولاتزال تروى للأجيال المتعاقبة، وتردد سيرتهم في هذا التاريخ سنويًا داخل القراءات اليومية لكتاب السنكسار والقطمارس.

مرت الكنائس القبطية منذ أيام، بفعاليات روحية متنوعة يأتي في ختامها "عيد الصليب المجيد" الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

وتفيض الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.