موعد وصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى إسرائيل

تنويهات عديدة خرجت بها وزارة الدفاع الأمريكية، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك من خلال تقديم الإمدادت العسكرية إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال حربه في غزة والرد العسكري على ما قامت به المقاومة الفلسطينية صباح السبت، وعرفت بـ"طوفان الأقصى".

مجموعة حاملة الطائرات الهجومية

وواحدة من الإمدادات العسكرية التي تقدمها وزارة الدفاع الأمريكية إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي لكي تزيد من عمليات القصف المستمر على عدد من المناطق في غزة، وهي حاملة الطائرات “فورد”.

وبحسب تصريحات مسؤول عسكري أمريكي، فأن حاملة الطائرات “فورد” ستصل إلى منطقة عملها بالقرب من إسرائيل في وقت لاحق اليوم.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك اليوم الأحد.

كما سترسل وزارة الدفاع (البنتاجون) طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أمر بـ«دعم إضافي» لإسرائيل إثر هجمات كتائب القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن «الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم غير المسبوق لحماس».

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستدلي«على الأرجح» اعتبارا من الأحد بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن إسرائيل تشهد أسوأ هجوم منذ العام 1973.

إلا أنه اعتبر أن الفرق في ما يحدث الآن، أن الهجوم شنه تنظيم إرهابي في إشارة إلى كتائب القسام الجناح المسلحة لحركة حماس، التي نفذت هجوما مباغتاً فجر أمس السبت، متوغلة في مستوطنات ومدن إسرائيلية.

كما أشار في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، اليوم الأحد، أن هناك تقارير عن مفقودين أميركيين في إسرائيل.

أما في ما يتعلق بإخفاق القوات الإسرائيلية بتوقع الهجوم، فقال: "سيكون هناك وقت للنظر في ما غاب عن أجهزة الاستخبارات".