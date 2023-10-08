أمريكا تنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك اليوم الأحد.

كما سترسل وزارة الدفاع (البنتاجون) طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أمر بـ«دعم إضافي» لإسرائيل إثر هجمات كتائب القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن «الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم غير المسبوق لحماس».

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستدلي«على الأرجح» اعتبارا من الأحد بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن إسرائيل تشهد أسوأ هجوم منذ العام 1973.

إلا أنه اعتبر أن الفرق في ما يحدث الآن، أن الهجوم شنه تنظيم إرهابي في إشارة إلى كتائب القسام الجناح المسلحة لحركة حماس، التي نفذت هجوما مباغتاً فجر أمس السبت، متوغلة في مستوطنات ومدن إسرائيلية.

كما أشار في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، اليوم الأحد، أن هناك تقارير عن مفقودين أميركيين في إسرائيل.

أما في ما يتعلق بإخفاق القوات الإسرائيلية بتوقع الهجوم، فقال: "سيكون هناك وقت للنظر في ما غاب عن أجهزة الاستخبارات".

إلى ذلك، شجب محاولة أي طرف التدخل في تلك المواجهات وفتح جبهات جديدة، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد ضرورة ألا تستغل أطراف أخرى بما فيها حزب الله، الأوضاع لتحريك الجبهة في الشمال أو في الضفة الغربية.

كما شدد على أن هم بلاده الأول حصول إسرائيل على ما تحتاجه لمواجهة الآلاف الذين تسللوا إلى داخل مدنها، وفق تعبيره. وختم مكررا أن واشنطن تدعم إسرائيل بلا تردد، وقد تقدم مساعدات إضافية لها خلال الأيام المقبلة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعلنت بوقت سابق اليوم الدخول رسمياً في حالة الحرب.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

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