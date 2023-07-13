حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق تايوان

أعلنت البحرية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع "بنتاجون"، أن حاملة طائرات تابعة للأسطول السابع الأمريكي عبرت مضيق تايوان.

الولايات المتحدة:

أضافت البحرية الأمريكية في بيان لها، أن طائرة تابعة للأسطول، حلقت في أجواء مضيق تايوان اليوم.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع التوترات بين الصين والولايات المتحدة، بشأن دعم الأخيرة لطموحات انفصال تايوان عن بكين واستقلالها بحكم ذاتي، وارتفاع نسب شراء الأسلحة الأمريكية من جانب تايبيه.

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، رصد 38 طائرة تابعة للجيش الصيني و9 سفن من البحرية الصينية حول تايوان.

راقبت قوات الدفاع الوطني التايوانية الوضع عن كثب، وجرى تنفيذ تدابير استجابة لهذه الأنشطة، وتكليف طائرات الدفاع الجوي وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية بالتصدي لهذه الأعمال التحريضية.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مطلع عبر قناة القاهرة الإخبارية.