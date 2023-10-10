بوادر أزمة بين ريال مدريد والاتحاد المغربي بطلها إبراهيما دياز

يبدو أن هناك بوادر أزمة كبيرة بين ريال مدريد الإسباني والاتحاد المغربي لكرة القدم بسبب اللاعب إبراهيما دياز، والذي قرر تمثيل أسود الأطلس خلال بطولة أفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

ويبحث ريال مدريد عن الأزمة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب قرر بشكل نهائي اللعب مع منتخب بلاده خلال الكان 2024، مما يجعل الجهاز الفني للملكي بقيادة كارلو أنشيلوتي في ورطة خلال فترة لعب المسابقة.

تفاصيل أزمة ريال مدريد وإبراهيما دياز:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن دياز فضل تمثيل المنتخب المغربي على الإسباني، بعد تواصل المدرب وليد الركراكي مع اللاعب خلال الفترة الماضية، ليحسم قراره بالمشاركة في أمم أفريقيا 2024.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب يريد المشاركة في كأس أفريقيا 2024، لكن ريال مدريد يرغب في عدم مشاركته، حيث يبحث عن الاستفادة من اللاعب في شهر يناير، لكن ذلك يتعارض مع رغبة اللاعب في الانضمام لمنتخب بلاده.

رد المنتخب المغربي:

بينما رد محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن دياز قرر تمثيل منتخب بلاده، على الرغم من التحفظ الذي جاء من قبل ريال مدريد خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب فقدان الميرينجي للاعب في أفضل فترات الموسم.

حلول متوقعة:

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية مغربية أن اتحاد الكرة المغربي سيبحث الفترة المقبلة التواصل مع إدارة ريال مدريد والجهاز الفني للملكي بقيادة كارلو أنشيلوتي من أجل الوصول لحل، في ظل تمسك الميرينجي باللاعب، لكن الركراكي سيقوم باستدعاء اللاعب خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

جدير بالذكر أن إبراهيما دياز، يعد أحد اللاعبين البارزين في ريال مدريد، والذي يقدم مستويات كبيرة خلال الفترة المقبلة.