ريال مدريد يوجه رسالة لـ هازارد بعد اعتزاله

وجه نادي ريال مدريد الإسباني رسالة دعم إلى البلجيكي إيدين هازارد بعد إعلان اعتزاله كرة القدم.

واعتزال صاحب 32 عاما بعد مسيرة عطاء داخل المستطيل الأخضر لمدة 16 عاما، كانت أخرها مع ريال مدريد.

وجاء نص رسالة ريال مدريد إلى هازارد كالتالي “ يرغب النادي في إظهار امتنانه وحبه لهزارد الذي وصل نادينا في عام 2019 وحقق 8 ألقاب خلال المواسم الأربعة التي قضاها مع الفريق ”.

وأضاف "حقق هازارد معنا لقب دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، وكأس العالم للأندية (مرة واحدة)، وكأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، الدوري الإسباني (مرتين)، وكأس ملك إسبانيا (مرة واحدة)، وكأس السوبر الإسباني (مرتين)".

جاء قرارهازارد صاحب 32 عاما بالاعتزال بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد في الموسم الماضي، وعدم انتقاله إلى أي نادي بالتعاقد معه خلال الأشهر الماضية.

وترك هازارد رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" كالتالي "يجب أن تستمع إلى نفسك وتختار الوقت المناسب للتوقف".

وأضاف "بعد 16 عاما وخاضت أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم".