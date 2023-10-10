تخرج دفعة جديدة من معسكر كلية التعليم المستمر في جامعة النيل الأهلية

نظمت كلية التعليم المستمر في جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، حفل تخرج دفعة جديدة من المشاركين في فاعليات المعسكر الصيفي للشباب.

ونظمت كلية التعليم المستمر في جامعة النيل الأهلية خلال فترة الإجازة الصيفية المعسكر واستهدفت فيه الأعمار السنية من 6 إلى 18 سنة.

وشارك في تخريج المشاركين في المعسكر الصيفي السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيدة حرمه، والسفير عبيد بواما أكوا، سفير جمهورية غانا بالقاهرة، بالإضافة إلى مجموعة من رجال المجتمع وأولياء الأمور وخريجي البرنامج.

كلية التعليم المستمر تؤهل للريادة

تخرج معسكر كلية التعليم المستمر في جامعة النيل

وقدمت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر، في جامعة النيل الأهلية، التحية والتقدير إلى جميع الطلاب خريجي البرنامج التدريبي الذي نظمته الكلية واستهدف تدريبهم على برامج ريادة الأعمال والبرمجة والروبوتات، وتعريفهم مفهوم القيادة والشخصية وبناء الذات، كما وجهت التحية لأولياء أمورهم على إيمانهم الشديد بأهمية تعلم أولادهم عدد من المهارات النوعية المختلقة لإكسابهم عدد من الخبرات خلال بناء شخصيتهم الحياتية .

ووجهت عميد كلية التعليم المستمر في جامعة حلوان الشكر إلى مجموعة السفراء الذين شاركوا الجامعة والكلية تخريج هذه الدفعة من البرنامج، مؤكدة أن كلية التعليم المستمر تقدم عدد من البرامج التي تعمل على إعداد جيل قادر على الريادة في المجالات التقنية، وهذا الهدف من الأهداف الرئيسية التي تتماشى مع رؤية ورسالة جامعة النيل الأهلية.

تخرج معسكر كلية التعليم المستمر في جامعة النيل

جدير بالذكر أن كلية التعليم المستمر في جامعة النيل الأهلية تعتبر تجربة مجتمعية جديدة تقدمها الجامعة من خلال البرامج المختلفة التي تعلن عنها الكلية لكافة الفئات النوعية وفي مختلف المجالات حيث تقدم الكلية كورسات تعليمية متقدمة في مجال التسويق والموارد البشرية والهندسة ومهارات التسويق والإعلام والترجمة وكورسات للطلاب وأولياء الأمور وغيرها من البرامج التي من شأنها خدمة المجتمع.

