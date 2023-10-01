طلاب جامعة النيل الأهلية يناقشون مجالات العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية

اختتم النشاط الطلابي "Biotechnomatics Nu" في جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، فاعليات "المؤتمر العالمي للتكنولوجيا الحيوية" والذي عقد على مدار يومين بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد وحضره أكثر من 600 مشارك من المتخصصين والخبراء في مجال التكنولوجيا الحيوية.

هدف المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع شركة Biotech World و شركة بلازما إلى تعريف الطلاب والمهتمين بمجال التكنولوجيا الحيوية بمجموعة متنوعة من مجالات العمل وفرص الوظائف في هذا القطاع المهم.

مشاركة طلابية واسعة في مؤتمر جامعة النيل الأهلية

جامعة النيل الأهلية

وأكدت جينا موافي، مدير مكتب الحياة الطلابية في جامعة النيل الأهلية، أنه تم خلال فاعليات المؤتمر تنظيم عدة جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية لمناقشة كيفية تحسين مهارات المشاركين وآليات تأهيلهم للدخول إلى سوق العمل المتنوع والمتطور في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأكدت أن المؤتمر شهد مشاركة طلابية واسعة وضمت فعالياته مجموعة متنوعة من المحاضرات والجلسات، تم تسليط الضوء فيها على موضوعات مثل البحث العلمي وفرص الحصول على منح دراسية في الخارج، و تقديم أمثلة عملية عن نجاحات الشركات والمشاريع في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأعتبرت مدير مكتب الحياة الطلابية في جامعة النيل الأهلية، هذه الفعالية فرصة ذهبية للمهتمين بمجال التكنولوجيا الحيوية للتعلم والتواصل مع خبراء هذا المجال وبناء علاقات مهنية قيمة معهم.

وأشارت مدير مكتب الحياة الطلابية في جامعة النيل الأهلية إلى أن نادي Biotechnomatics Nu يعمل على تعزيز التوعية حول أهمية التكنولوجيا الحيوية ودورها في تطوير مستقبل مصر والعالم.

وأكدت مدير مكتب الحياة الطلابية في جامعة النيل الأهلية أن مثل هذه المبادرات تعزز من التفاعل والابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية وتشجع على تطوير قاعدة مهارات جديدة تسهم في نمو القطاع وتعزز من فرص العمل والبحث العلمي في مصر.