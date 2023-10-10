أحياء بأكملها سويت بالأرض في غزة إزاء الغارات الإسرائيلية

فيما دخل التصعيد بغزة يومه الرابع،اليوم الثلاثاء، يبدو أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع المحاصر سويت أحياء بأكملها بالأرض، بينما رصدت مقاطع فيديو نزوح مزيد من السكان من أماكن سكناهم.

فقد أفادت مصادر فلسطينية بوقوع غارات إسرائيلية مكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل قصف 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في غزة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس" أن القصف مستمر حتى صباح اليوم على وسط مدينة غزة.

ورصدت مقاطع فيديو دمارا كبيرا في منطقة حي الرمال بالمدينة بعد ليلة شهدت قصفا هائلا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان الحي بضرورة مغادرته لأنه سيتعرض لقصف مكثف.

وفي الأيام الماضية، دمر الجيش أحياء أخرى في مناطق متفرقة في القطاع.

ويبدو أن استراتيجية الجيش تركز على تدمير أحياء بأكلمها في الحرب الحالية، ونشر فيديوهات تشير إلى ذلك.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن متحدث باسم الجيش قوله إن القصف حاليا يركز على إحداث الأضرار أكثر من الدقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة دمرت 790 وحدة سكنية وألحقت أضرارا جسيمة بـ 5330 وحدة سكنية.

وفر عشرات الآلاف من السكان من منازلهم بعد أن سوت الغارات الجوية الإسرائيلية بنايات كاملة بالأرض.

وارتفع عدد النازحين في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى أكثر من 187,500 شخص، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأدت الأضرار التي لحقت بثلاثة مواقع للمياه والصرف الصحي إلى قطع الخدمات عن 400 ألف شخص.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توعد في وقت سابق بشن حملة "سيتردد صداها لأجيال"، واصف القصف المروع بأنه "مجرد بداية" ردا على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.

وفر عشرات الآلاف من السكان من منازلهم بعد أن سوت الغارات الجوية الإسرائيلية بنايات كاملة بالأرض.

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