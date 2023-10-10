التظاهرات تجوب العالم.. حرب غزة تخلع "ملابس الاحتلال" وتقلب الكون من أجل فلسطين

من قال إن القضية الفلسطينية يمكن تصفيتها؟..من الذي تحدث عن أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يترك موطنه لشرذمة قليلة من شذاذ الأرض؟.. الشعب الفلسطيني منذ عقود وهو يعايش أوضاع مأساوية ويرزح أسفل القصف الإسرائيلي دون استسلام، ودون أخذ قسطًا من الراحة، يواصل الليل الداجي، في قتال بغية اقتلاع الاحتلال من أراضيه، وهو ما يؤكد أن تصفية القضية الفلسطينية دربًا من دروب الخيال، لمن توهم أن الأرض دانت، واقترب تحقيق الأحلام.

المقاومة الفلسطينية والحرب على إسرائيل

فمنذ السبت الماضي، دخلت المقاومة الفلسطينية في حرب ضروس مع جيش الاحتلال وأمطرت الجيش الإسرائيلي بوابل من الصواريخ التي قضت مضاجع المستوطنين، وكشفت مدى هوان أسطورة الجيش الذي يزعم قادته بأنه لا يقهر، وأنه جيش خائر القوى أمام عزيمة أصحاب الأرض، ومن لهم الحق في العيش بكرامة واستقرار دون استفزازات من وقتٍ لآخر من محتل.

صاوريخ المقاومة

حماس تطلق طوفان الأقصى وإسرائيل تصد بالسيوف الحديدية

وقد أطلقت حركة حماس، عملية "طوفان الأقصى" من خلال كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، هجومًا غير مسبوق على إسرائيل جوًا وبحرًا وبرًا، أسفر عنه مقتل نحو 1000 شخص إسرائيلي وأصيب حوالي 2600 جراء الهجوم على جنوب إسرائيل، بحسب إعلام عبري.

حماس تسيطر على مواقع إسرائيلية في محيط قطاع غزة

وفي خضم الحرب الجارية، أطلق جيش الاحتلال عملية تدعى "السيوف الحديدية" لصد هدير الصواريخ الفلسطينية، حيث نجم حتى كتابة تلك السطور استشهاد 704 فلسطينيين فضلًا عن 3900 جريح، وهو ما يكشف أن عدد القتلى الإسرائيليين أكبر بكثير من شهداء الجانب الفلسطيني، ناهيك عن سيطرة حماس على مواقع إسرائيلية في محيط قطاع غزة لم تستطع القوات الإسرائيلية استعادة السيطرة عليها.

الحرب في غزة

تظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية

وعلى هامش الحرب الجارية، بين عدو محتل للأراضي الفلسطينية، ومدافعين عن أراضيهم خرج الكثير من المواطنين في جميع بلدان العالم، لدعم القضية الفلسطينية، خرجت تظاهرات في مدينة نيويورك، بغية مناصرة الفلسطينيين ودعمهم عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما نوهت إليه صحيفة تايمز أوف إسرائيل، حيث تجمع مئات من المتظاهرين في تايمز سكوير، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وهتفوا "المقاومة مبررة"، و"عولمة الانتفاضة"، وحطموا الدولة الصهيونية الاستيطانية.

تظاهرات لدعم القضية الفلسطينية

المئات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في كندا

وفي كندا تدفق المئات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع وسط مدينة تورونتو الكندية، وساروا باتجاه القنصلية الإسرائيلية في تورونتو، يلتفون بالأعلام الفلسطينية أو يلوحون بها، وهتف الحشد الغفير "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، كما ظهرت لافتات مكتوب عليها "الاحتلال جريمة، والمقاومة رد".

تظاهرات لدعم القضية الفلسطينية

إسبانيا تدخل على خط الدفاع.. دعمًا للقضية الفلسطينية

وفي سياق ما يحدث من تظاهرات في عدة دول، احتشد الآلاف، في تظاهرة ضخمة بالعاصمة الإسبانية، مدريد، دعمًا للقضية الفلسطينية وتنديدًا بما تقوم به إسرائيل، من قتل للشعب الفلسطيني الأعزل، حيث تظاهر أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، والأحزاب السياسية الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحركة "مقاطعة إسرائيل" BDC.