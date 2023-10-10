فلسطين: إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن غزة بغطاء من أطراف دولية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة، بغطاء من أطراف دولية.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، قرار سلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال.

وطالبت الوزارة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة، بتحمل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان فورا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واستنكر البيان تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية، التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان، بغطاء غير محدود من عدد من الدول، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال، والنساء، والمرضى، والصحفيون، والطواقم الطبية، والإسعافية.

وفي وقت سابق، ناشد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف الهجوم الإسرائيلي المُتواصل وخاصة في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

ومن جهته، قال رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، إن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال، مُؤكدًا أن الحلول الأمنية التي تتبناها إسرائيل لن تُفيد.

وأضاف اشتية: "بدأنا أمس بحملة تبرع بالدم وهي مستمرة، وندعو أبناء شعبنا إلى التبرع بالدم من خلال المراكز المخصصة لذلك، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف من أجل إيصال حزمة مساعدات من الأدوية".

ووصل عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في أخر حصيلة إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب، وذلك وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى بين العسكريين الإسرائيليين خلال المواجهات مع حركة "حماس" إلى 124 جنديا وضابطا.

ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء 38 جنديًا إضافيا لقوا حتفهم خلال مواجهات مع مقاتلي حركة "حماس" منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات إلى 124 جنديا وضابطا

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