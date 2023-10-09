الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا 2023

استخراج شهادة التحركات
استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا

استخراج شهادة التحركات إلكترونيا..يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر الي خارج البلاد، عن كيفية استخراج شهادة التحركات، التي يحتاجها الراغبون في السفر إلى أي غرض كان سياحة أو عمل أو تعليم، التي تقدمه وزارة الداخلية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام، وإنجاز المهام في أسرع وقت.

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وتقدم  وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا للمواطنين عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ما هى شهادة التحركات

يرغب المواطن في استخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقًا للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا
تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الموجود في الرابط التالي :
https://emoves.moi.gov.eg/
تسجيل دخول المستخدم الجديد على الموقع.
كتابة طلب شهادة التحركات.
سداد رسوم الخدمة.
تحديد موعد الاستلام.
استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

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