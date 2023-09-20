خطوات استخراج شهادة ميلاد للطفل عبر منصة أبشر.. أتاحت الحكومة في المملكة العربية السعودية، إمكانية استخراج شهادة ميلاد للطفل عبر منصة أبشر الإلكترونية، وتقدم تلك المنصة المهمة، الكثير من الخدمات في شتى قطاعات الدولة.

شروط استخراج شهادة ميلاد للطفل عبر منصة أبشر:

امتلاك الفرد حساب خاص به عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وجود العنوان الوطني المسجل في الدولة الخاص به.

يجب التأكد من صحة بيانات الطفل المدونة.

يجب إرفاق المستندات المطلوبة والمستخرجة من المستشفى.

خطوات استخراج شهادة ميلاد للطفل عبر منصة أبشر:

الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية من هنا

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وتسجيل الدخول.

يجب إدخال رمز التحقق، والنقر على خدماتي.

النقر على أيقونة الأحوال المدنية.

يجب اختيار خدمة تسجيل المواليد، والنقر على موافق.

إدخال اسم المولود الذي ترغب في إصدار شهادة الميلاد باسمه.

إدخال تاريخ تسجيل المولود الجديد في حقل تسجيل المواليد.

النقر على على زر تسجيل الميلاد.

الضغط على خيار تسليم الوثيقة من خلال البريد السعودي.