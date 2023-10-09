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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رمضان السيد : ريال بيتيس يفاوض الأهلي بشأن عمر سيد معوض ولا يوجد خلافات

عمر سيد معوض
عمر سيد معوض

كشف رمضان السيد نجم الأهلي السابق وجد عمر سيد معوض لاعب الأهلي، حقيقة ما تردد حول وجود خلافات مع مسؤولي الأهلي. 

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قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في مغالطات كتيرة جدا، عمر بعد ما خرج من العمليات يشوف في السوشيال ميديا أكاذيب زي ما بيقولوا إن مفيش عروض جات للاعب وإن أبوه عايز يطلعه فري"

وأضاف: "الناس في ريال بيتيس مهتمين بعمر جدا بعد ما شافوا الفيديوهات وتابعوه هنا، وسيد معوض قال لريال بيتيس لازم اللاعب يخرج عن طريق الأهلي"

واختتم:"في مفاوضات متقدمة بين ريال بيتيس والأهلي وفي حاجات والنادي الإسباني قدم عرضا للأهلي يوم إصابة عمر سيد معوض وسيد معوض مصمم إن عمر ميخرجش غير من الأهلي"

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