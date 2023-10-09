رضا عبد العال: الإسماعيلي قدم مباراة قوية أمام الأهلي

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن خبرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هي سبب الفوز على فريق الإسماعيلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر في الفوز على الاسماعيلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز بعد الفوز بثلاثية مستحقة ".

وتابع:"رغم الهزيمة فريق الإسماعيلي قدم مباراة قوية أمام فريق الأهلي وهدد مرماه في أكثر من فرصة هدف محقق ".