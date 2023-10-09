الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الإسماعيلي السابق: الأهلي بطل الدوري هذا الموسم

مباراة الاسماعيلي
مباراة الاسماعيلي والاهلي

أكد أيمن رجب نجم فريق الإسماعيلي السابق أن فريق الإسماعيلي قدم مباراة قوية أمام فريق الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز على الرغم من الخسارة بثلاثية.

txt

رضا عبد العال: الإسماعيلي قدم مباراة قوية أمام الأهلي

وقال أيمن رجب نجم فريق الإسماعيلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن إيهاب جلال هو الاختيار الأنسب للإسماعيلي في الفترة المقبلة وأعتقد أن فريق الأهلي سيكون بطل الدوري الممتاز هذا الموسم ".

وتابع رجب: "فريق الإسماعيلي لن يصارع من أجل البقاء هذا الموسم والفريق شكله مختلف مع إيهاب جلال هذا الموسم ".

الجريدة الورقية