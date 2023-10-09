نجم الإسماعيلي السابق: الأهلي بطل الدوري هذا الموسم

أكد أيمن رجب نجم فريق الإسماعيلي السابق أن فريق الإسماعيلي قدم مباراة قوية أمام فريق الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز على الرغم من الخسارة بثلاثية.

وقال أيمن رجب نجم فريق الإسماعيلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن إيهاب جلال هو الاختيار الأنسب للإسماعيلي في الفترة المقبلة وأعتقد أن فريق الأهلي سيكون بطل الدوري الممتاز هذا الموسم ".

وتابع رجب: "فريق الإسماعيلي لن يصارع من أجل البقاء هذا الموسم والفريق شكله مختلف مع إيهاب جلال هذا الموسم ".