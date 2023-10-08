القبض على 3 عناصر إجرامية خطرة محكوم عليهم بالسجن المؤبد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة الهاربين من تنفيذ الأحكام.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 عناصر إجرامية خطرة) محكوم عليهم بالسجن المؤبد فـى عددمن القضايا أبرزها (سرقة بالإكراه، خطف، سلاح نارى) ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فـىالعديد من القضايا الأخرى أبرزها (قتل، سرقة)بالهروب والإختباء بنطاق مديرية أمن دمياط ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفرسعد بدمياط، وأرشدوا عن أسلحة نارية (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش)يقومون بإستخدامها فـى ممارسة نشاطهم الإجرامى.

كما أسفرت جهود ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربينعن تحقيق الآتى:

ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالحبس 72 سنة و 6 شهور فى 57 حكم قضائى).

ضبط (نقاش- مقيم بمحافظة المنوفية) مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "قتل خطأ" .

ضبط (طالب - مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالحبس5سنوات فى قضية "سلاح".

ضبط (سائق - مقيم بمحافظة المنوفية) محكوم عليه بالحبس3 سنوات وغرامات مالية فى قضية "مخدرات".

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.