ضبط 256 قضية مُخدرات و134 قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال24 ساعة من ضبط(256) قضية مخدرات ، (134) قطعة سلاح ناري ، وتنفيذ (78155) حكم قضائى متنوع.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (256) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (273) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (117,712 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (46,050كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,700كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,713 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,580كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,960كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (632جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (335جرام).

عدد (1192) قرص مخدر.

 فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (134 قطعة سلاح نارى بحوزة 117 متهم).. وذلك على النحو التالى :

(7) بنادق آلية.

(1) بندقية رصاص .

(17) بندقيةخرطوش .

(3) طبنجات.

(106) فرد محلى .

(340) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

(170) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (78155) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(318) حكم جناية.

(26298) حكم حبس جزئى.

(4280) حكم حبس مستأنف.

(36574) حكم غرامة.

(10685) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (12) تشكيل عصابى ، ضموا (35) متهمإرتكبوا (85) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (37) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (257) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (22405) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين تم فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.