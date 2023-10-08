كشف ملابسات إلقاء مياه نار على أم وابنتها في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإلقاء مادة حارقة على سيدة وطفلتها بالقليوبية مرتكبا الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنا قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على سيدة وطفلتها بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (2) الجارى تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من طرف أول: (عامل ، زوجته "مصابان بجروح قطعية وكدمات"- مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من طرف ثانى: (سائق بشركة المياه - مقيم بذات الدائرة) لتعديه عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات الجيرة ولهو الأطفال .. وأمكن ضبط المشكو فـى حقه واعترف بارتكابه الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفـى وقت لاحق تبلغ للقسم من أحد المستشفيات باستقباله (ربة منزل ،كريمتها "مصابتان بحروق متفرقة- مقيمتان بدائرة القسم) وبالانتقال وبسؤال نجل عم المصابة قرر بقيام (إثنين من أقارب الطرف الأول - مقيمان بذات العنوان)بإلقاء مادة كيميائية على المصابتان مما أدى لحدوث إصابتهما اعتقادًا منهما بأنهما أقارب الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.