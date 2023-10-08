مرصد الانتخابات الرئاسية المصرية يصدر تقريره الأول عن العملية الانتخابية

أصدر مجلس الشباب المصري التقرير الأول لمرصد الانتخابات الرئاسية المصرية والصادر عن غرفة العمليات المركزية للبرنامج الوطني للرصد والمتابعة ، حيث يأتي إطلاق النسخة الجديدة من البرنامج الوطني للرصد والمتابعة والمقام تحت مظلة مجلس الشباب المصري بناء على قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة القرار رقم 1 لسنة 2023 بتجديد إعتماد قيد مؤسسة مجلس الشباب المصري ضمن قاعدة بيانات منظمات المجتمع المدني المصرح لها برصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية لتصبح أول مؤسسة تحصل على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2023.

تابع مجلس الشباب المصري كافة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل كامل منذ فتح باب الترشح واعلان الجدول الزمني بالاضافة لمرحلة التوكيلات سواء بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق أو بالمكاتب القنصلية، بجانب متابعة إجراءات تمكين جميع المرشحين المحتملين من استيفاء متطلبات الترشح والتواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي واجهت بعض المرشحين بسبب خلل النظام في بعض مكاتب التوثيق أو بسبب ازدحام شديد في بعض المكاتب منع بغض راغبي عمل نماذج التأييد من القيام بعمل النماذج وهو ما استجابت له وزارة العدل بالتوجيه لحل المعوقات.

- ويأتي اصدار التقرير الأول للمرصد الإعلامي بالتزامن مع تقديم السيد المرشح عبد الفتاح السيسي أوراق ترشحه رسمياً للهيئة الوطنية للإنتخابات ليصبح معها اول مرشح رسمياً في العملية الانتخابية *( مصر ٢٠٢٤ )* .

ونتشرف بمتابعة سيادتكم للتقرير المرفق ويشرفنا استقبال أية ملاحظات أو مقترحات.

*غرفة العمليات المركزية للبرنامج الوطني للرصد والمتابعة*