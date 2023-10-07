السبت 07 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حشود بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية

قام عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية بالاحتشاد أمام القنصلية المصرية وذلك لتوثيق طلبات ترشح لرئيسهم المتفقين عليه لقيادة مصر الفترة المقبلة.

وقال شريف النسيري، منسق حملة مواطن لدعم مصر بالمملكة العربية السعودية، ن المشهد الذي رسمه أبناء الجالية المصرية في السعودية لتوثيق طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي والمشاركة في القرار السياسي بمصر مشهد يدعو للفخر بأبناء الجالية.

وأضاف النسيري أن حملة مواطن لدعم مصر في المملكة تعمل على قدم وساق لحشد أبناء الجالية وأننا ندرك حجم المسؤولية الواقعة على عاتقنا باعتبارنا مسؤولين للحملة لأكبر جالية مصرية بالعالم.

ومن ناحيته توجه نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج بالشكر لأعضاء الحملة في المملكة على الجهد الذي يقدمونه مؤكدا أننا في انتظار العرس الانتخابي الذي يؤكد فيه أبناء الجالية المصرية في المملكة عشقهم لتراب هذا الوطن وإيمانهم المطلق بدعم وطنهم مصر.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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