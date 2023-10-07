"اللهم لا تفجعني في ذريتي".. آخر كلمات محمد بطاوي قبل وفاته

تصدر اسم الفنان الشاب محمد بطاوي، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان خبر وفاته إثرًا إصابته بأزمة قلبية، ليرحل عن الدنيا وهو في عز شبابه وبداية مسيرته الفنية الذي كان يحلم بها منذ نعومة أظافره.

محمد بطاوي

آخر كلمات الفنان الراحل محمد بطاوي

كانت آخر كلمات كتبها محمد بطاوي، الساعة 11 صباحًا حيث كتب منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" وهو عبارة عن دعاء لأهله أن يُلهمهم الله الصبر دائمًا، ولا يُفجعهم في عافيتهم أو في أخلاقهم، وأن يحفظهم من كل شر.

وكتب محمد عبر حسابه: "اللهم لا تفجعني في ذريتي ولا في أخلاقهم ولا في عافيتهم.. ولا في دينهم ولا في خِلقتهم.. وأحفظهم اللهم من شر النفوس وهموم الدنيا وسوء الصحبة، وأجعل لهم من نصيب الدنيا أوفره وارفع قدرهم كما رفعت السموات السبع من غير عمد وقر عيني بهم فهم من أجمل نعمك علي".

محمد بطاوي

اللحظات الأخيرة في حياة محمد بطاوي

كشفت والدته محمد بطاوي عن اللحظات الأخيرة في حياة نجلها، قائلة بأنه كان يشعر بألم في صدره ولكن لم يكترث للأمر، وإلقاء السلام على كل محبيه، وكان آخر لقاء بينهما مساء أمس.

قالت والدة محمد بطاوي:" محمد سلم على جميع أفراد الأسرة الذين جاءوا من الفيوم لحضور حفل زفاف ابن خاله الذي أُقيم في إحدى القاعات بالهرم، وباس رأسي ثم ذهبت لأسلم على العريس ولكن عندما عدت لم أجد محمد، وأخبروني أنه مرض وذهب إلى المستشفى في الهرم، ولكن المستشفي رفضت الزيارة وعلمت بأنه دخل إلى العناية المركزة".

محمد بطاوي

والجدير بالذكر ستقام صلاة الجنازة على الفنان محمد بطاوي بعد ظهر اليوم السبت بأحد مساجد الفيوم، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالفيوم.

أعمال محمد بطاوي

كانت أول أعماله في مسلسل السيرة الذاتية الإمام الشافعي" إنتاج عام 2007، كما التحق بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية في 2018، كما انضم إلى فريق"‎تياترو مصر" المسرحي بالإضافة إلى فريق "السامر" المسرحي.

محمد بطاوي

وتوالت الأعمال الفنية على الفنان الراحل محمد بطاوي حيث شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"100 وش"، وقدم مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.