"كان يشعر بألم في صدره".. اللحظات الأخيرة في حياة الراحل محمد بطاوي

صدمة وحزن خيمت على الوسط الفني، بعد إعلان وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي بطل مسرح مصر واللوكندة، إذ رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وسرعان من تصدر خبر وفاته محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

محمد بطاوي

رحل محمد بطاوي عن الدنيا في صباح اليوم السبت، وهو في عز شبابة وبداية حياته الفنية، حيث كان يحلم منذ الصغر بدخول الوسط الفني وكان يهوى الشهرة والنجومية منذ نعومة أظافره ولم يمهله القدر لتحقيق حلمه.

والدة محمد بطاوي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

كشفت والدته محمد بطاوي عن اللحظات الأخيرة في حياة نجلها، قائلة بأنه كان يشعر بألم في صدره ولكن لم يكترث للأمر، وإلقاء السلام على كل محبيه، وكان آخر لقاء بينهما مساء أمس.

محمد بطاوي

قالت والدة محمد بطاوي:" محمد سلم على جميع أفراد الأسرة الذين جاءوا من الفيوم لحضور حفل زفاف ابن خاله الذي أُقيم في إحدى القاعات بالهرم، وباس رأسي ثم ذهبت لأسلم على العريس ولكن عندما عدت لم أجد محمد، وأخبروني أنه مرض وذهب إلى المستشفى في الهرم، ولكن المستشفي رفضت الزيارة وعلمت بأنه دخل إلى العناية المركزة".

والجدير بالذكر ستقام صلاة الجنازة على الفنان محمد بطاوي بعد ظهر اليوم السبت بأحد مساجد الفيوم، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالفيوم.

محمد بطاوي

من هو محمد بطاوي وأشهر أعماله الفنية

أراد محمد بطاوي دخول مجال الفن منذ الصغر، وكانت أول أعماله في مسلسل السيرة الذاتية الإمام الشافعي" إنتاج عام 2007، كما التحق بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية في 2018، كما انضم إلى فريق"‎تياترو مصر" المسرحي بالإضافة إلى فريق "السامر" المسرحي.

وتوالت الأعمال الفنية على الفنان الراحل محمد بطاوي حيث شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"100 وش"، وقدم مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.

محمد بطاوي

كما شارك الفنان الراحل محمد البطاوي في موسم الدراما الرمضانية 2023 بمجموعة من الأعمال منها "1000 حمدالله ع السلامة" مع النجمة يسرا، بالإضافة إلى "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي.