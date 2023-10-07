السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ينعى محمد بطاوي

بوابة الوفد الإلكترونية

تنعي أسرة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الفنان الشاب محمد بطاوي، والذي وافته المنية فجر اليوم، سائلين الله عز وجل أن يتغمد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.


وكان رحل عن عالمنا صباح اليوم، السبت، نجم فريق مسرح مصر، الفنان الشاب محمد بطاوي، اثر ازمة قلبية.

 

وقررت أسرة الفنان محمد بطاوي، نجم فريق مسرح مصر، تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه، مسجد ضيوف الرحمن بميدان الشيخ حسن في محافظة الفيوم، وتم الدفن بمقابر العائلة.

 

وكان أعلن هشام صلاح، المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي، خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

 

وكتب هشام صلاح، على صفحته قائلا : “ لله الامر من قبل ومن بعد.. انا لله وانا اليه راجعون، توفى منذ قليل ابو قلب ابيض وروح جميلة محمد بطاوي.. متتعزش ع الخالق بس حقيقي الواحد مش مستوعب ربنا يرحمك ويغفر لك يا محمد”.

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